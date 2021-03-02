ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي يرفض بشكل قاطع فكرة التخلي عن نجمه المتألق محمد صلاح لصالح المنتخب الأولمبي المصري الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف الماضي.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري قد أشار إلى أن النجم محمد صلاح على رأس القائمة المشاركة في الأولمبياد وتتبقى موافقة ليفربول.

وقالت صحيفة " ليفربول إيكو" أن المدرب يورغن كلوب رفض بشكل قاطع مشاركة محمد صلاح في البطولة التي تقام وسط مخاوف من العدوى بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأولمبياد يقام ما بين شهري يوليو وأغسطس وهي ذروة إعداد الفريق للموسم الجديد ما يتطلب وجود النجم المصري لتحقيق الانسجام التام بين كافة العناصر.

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