صلاح ملك المراوغات والتمريرات في مباراة شيفيلد وليفربول

المصدر: وكالات

نجح النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في الظهور بشكل لافت بالرغم من عدم تسجيله أية أهداف خلال أحداث اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت "الأحد" على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، الذي أحرز 15 هدفاً حتى الآن.

ووفقاً لمركز الدراسات الرياضية السويسري "cies" الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن صلاح حصل على تقييم قدره 6.9 درجة. وفقاً لييوم السابع المصرية.

وحقق ليفربول الإنجليزي، فوزا ثمينا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين دون مقابل.

وجاءت أرقام محمد صلاح في المباراة كالتالي:

عدد الدقائق: 94

عدد اللمسات: 51

التمريرات الدقيقة: 35 من أصل 39 بنسبة 90%

التسديدات على المرمى: 1

التسديدات بعيدة عن المرمى: 1

محاولات المراوغة: 2 من أصل 2

العرضيات: 1 من أصل 1

الكرات الطويلة: 1 من أصل 1

الإلتحامات الأرضية: 2 من أصل 2

الالتحامات الجوية: 1 من أصل 1

فقدان الكرة: 7

التقييم: 6.9 درجة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز