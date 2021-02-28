كلوب يقترب من مغادرة ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد أن إدارة ملعب أنفيلد رود، اختارت أسطورة النادي ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز الاسكتلندي لتدريب الفريق خلفاً لكلوب.

جيرارد أسطورة ليفربول الذي قاد الفريق للقب دوري أبطال أوروبا 2005، وحقق العديد من الكؤوس مع الفريق يقدم نتائج مبهرة مع فريقه رينجرز الذي يقوده لتصدر ترتيب فرق الدوري

الاسكتلندي بفارق 15 نقطة عن سيلتك الثاني، ليصبح المرشح الأنسب لتولي تدريب الفريق.

وجاء قرار إدارة ليفربول بسبب الغموض الذي يحوم بشأن مستقبل المدرب كلوب، الذي بات المرشح الأول لقيادة منتخب المانشافت خلفاً ليواخيم لوف.

وتشعر إدارة ليفربول بأن يورجن كلوب سيقبل منصب المدير الفني للمنتخب الألماني خلفاً للوف، خاصة بعد نفي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ تدريب ألمانيا في الفترة القادمة واستمراره مع العملاق البافاري.

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