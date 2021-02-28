رونالدو يتخطى عدد أهداف بيليه

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أفضل هداف على الإطلاق في العالم، بعد وصوله إلى الهدف رقم 766 في مسيرته بملاعب كرة القدم، بالهدف الذي سجله ليوفنتوس السبت، في مرمى فيرونا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وأشار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، إلى تفوق رونالدو، على الأسطورة البرازيلية بيليه، والذي حقق رقمه القياسي العالمي، عندما سجل هدفين لصالح فريق نيويورك كوزموس في 29 يونيو 1975، ليفوز في مباراته على نادي دبلوماسيون واشنطن 9 - 2.

ورفع بيليه رصيده في ذلك اليوم إلى 730 هدفاً، وتفوق على المجري فيرينك بوشكاش، والذي كان أفضل مهاجم في كل الأوقات قبله، ولعب بيليه بعدها أكثر من عامين، واعتزل عام 1977، وفي رصيده 765 هدفاً، هي سجل أهدافه التي تم تسجيلها في المباريات الرسمية، وطوال السنوات التالية، لم يتمكن أي مهاجم في جميع أنحاء العالم، من التغلب على بيليه في إنجازه الاستثنائي، حتى فعل كريستيانو رونالدو ذلك أخيراً.

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