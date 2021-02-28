كولين كاظم يعاني من العنصرية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصبح كولين كاظم ريتشاردز، أحدث لاعبي كرة القدم الذين تعرضوا للإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم استهداف حسابه على «انستغرام» بتعليقات عنصرية، وسجل اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، هدف التعادل لفريق ديربي كاونتي قبل 6 دقائق على نهاية مباراة فريقه، أول من أمس، ونوتنغهام فورست، والذي كان متقدماً بهدف سجله جيمس جارنر.

وتم استهداف كاظم ريتشاردز، والذي خاض 37 مباراة دولية مع منتخب تركيا، في الساعات التي أعقبت المباراة، وأبلغ اللاعب عن الإساءة التي تعرض لها، فيما كشف نادي ديربي في بيان رسمي، أن الإساءة تسببت في إجبار كاظم ريتشاردز، والذي وقع على تمديد عقده في برايد بارك لمدة عام في وقت سابق من هذا الشهر، على أن يشرح لأطفاله الصغار سبب تعرضه للتعليقات المثيرة للاشمئزاز.

وجاء في البيان: «يشعر نادي ديربي كاونتي، بالاشمئزاز عندما علم أن أحد لاعبي الفريق، تعرض لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدت الإساءة التي تلقاها كولين، إلى اضطراره إلى إجراء محادثة مع أطفاله الصغار لشرح سبب استمرار وجود العنصرية والتمييز».

وأضاف البيان: «يجب أن يكون واضحاً، لا يوجد مكان في الرياضة أو المجتمع للعنصرية، وديربي كاونتي لديه موقف واضح بعدم التسامح مطلقاً مع التمييز والسلوك المتحيز، وتم الإبلاغ عن الاعتداء العنصري إلى السلطات المختصة».

وقال كاظم ريتشاردز، المولود في لندن لصحيفة «ذا ميرور» في وقت سابق: «كانت مسيرتي مهنية للغاية، ولكنها تأثرت بموقفي العنيد تجاه جميع أنواع العنصرية والبلطجة والسلوك القمعي، بعدما عانيت من سوء المعاملة على أيدي مشجعي أندية كرة القدم والمدرسين والشرطة والمدربين والمديرين والأنظمة السياسية طوال حياتي».

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