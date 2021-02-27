ميسي ومودريتش وأغويرو وراموس أحرار في صيف 2021

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنتظر جماهير الكرة الأوروبية 30 يونيو 2021، باعتباره تاريخ نهاية الموسم الجاري في البطولات الأوروبية الكبرى، ومعه نهاية صلاحية عقود عدد كبير من نجوم الكرة، والذين يسمح لهم اعتباراً من بداية عام 2021، بالتحدث مع الراغبين في التعاقد معهم للمواسم السابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الأحرار، حسب ما أشارت إليه صحيفة «آس»، والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، كل من جانلويجي دوناروما (22 عاماً)، حارس مرمى ميلان، ويبدو أن ميلان يائس بالاحتفاظ بحارسه الشاب، مع مطالبة وكيله مينو ريولا، بعقد مدته 5 سنوات، وبأجر قدره 10 ملايين يورو في الموسم، بزيادة 2.5 مليون يورو.

ولم يتحدد مستقبل كذلك سيرجيو راموس (34 عاماً)، مدافع ريال مدريد، مع رغبة اللاعب في مواصلة اللعب لريال مدريد، لكنه لا يزال متردداً حتى الآن في قبول عرض الريال، والذي يشهد خفض راتبه بنسبة 10 ٪، مقابل عقد مدته عامين. أما دافيد ألابا (28 عاماً) مدافع بايرن ميونيخ، فرفض توقيع عقد جديد مع بايرن ميونيخ، ولديه عرض من مانشستر سيتي الإنجليزي، براتب قدره 11 مليون يورو، بعد الضريبة سنوياً.

فيما أبدى إريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي، حرصه على العودة إلى موطنه برشلونة، والذي كان قريباً من العودة إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن المشكلات المالية في برشلونة، والانتخابات الرئاسية، أجّلت تلك الخطوة ربما إلى الصيف المقبل، في حين، يتفاوض الجزائري عيسى مندي (29 عاماً)، مدافع ريال بيتيس، والحريص على الاحتفاظ بخدماته في قلب دفاع الفريق.

وتضم القائمة أيضاً، ممفيس ديباي، لاعب وسط أولمبيك ليون، والذي كشف عن رغبته بالانضمام إلى برشلونة من ليون، ولكنه جذب أيضاً، اهتمام يوفنتوس، والألماني جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جيرمان، والذي ألمح إلى أنه سيكشف عن ناديه المستقبلي في مارس المقبل، ويستعد الأرجنتيني المخضرم، أنخيل دي ماريا، زميله بالفريق، للعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعدما أفادت تقارير، بأن توتنهام مهتم بتأمين خدماته هذا الصيف.

أما الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، فهناك محادثات لإعادة التفاوض، وتشير التقارير إلى أن اللاعب سيرتدي قميص الريال مرة أخرى الموسم المقبل، في حين، ستكون الصفقة الأهم، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وربما تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية الوشيكة لنادي برشلونة، مفيدة في عملية قرار النجم الأرجنتيني، على الرغم من الفوضى المالية في الفريق الكتالوني، وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وجهتان محتملتان لميسي.

ويبدو مانشستر سيتي مستعداً لتمديد عقد مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لمدة عام واحد فقط، حال موافقة اللاعب على تخفيض راتبه الحالي، حيث يحصل اللاعب حالياً على أكثر من 12 مليون يورو.

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