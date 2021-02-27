ميسي يقترب من البقاء مع برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم إلى أن النجم الأرجنتيني في صفوف برشلونة الإسباني ليونيل ميسي يقترب من فكرة البقاء بالفريق وعدم الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وقالت: إن الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه لرئاسة برشلونة سيجلس فور توليه منصبه مع ميسي لإقناعه بالبقاء حيث يقترب عقد النجم الأرجنتيني من الانتهاء الصيف المقبل دون وجود أي مفاوضات لتجديد عقد اللاعب بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي ترك الباب مفتوحا للبقاء مع برشلونة، حيث سيعتمد مستقبله على عرض الرئيس الجديد، ويطالب النجم الأرجنتيني بمشروع رياضي قوي يسمح للفريق الكتالوني بالعودة إلى وضعه الطبيعي بالمنافسة على الألقاب في وقت قريب، ولن تمثل الأموال عقبة أمامه للتجديد.

وفي الوقت الحالي، لم يتخذ ميسي أي قرار بشأن مستقبله، حيث طلب المغادرة عندما كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيسا، لكن عقب استقالة الأخير، فإن كل الخيارات مفتوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يشعر بالاستياء من الشائعات المستمرة حول مستقبله، ولم تعجبه التصريحات الأخيرة من باريس سان جيرمان أو الصور التي نشرت له في الإعلام الفرنسي. كما يرفض النجم الأرجنتيني ووالده الاستماع لعروض الأندية الأخرى في الوقت الحالي.

وختمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن صفقات مجانية قد تكون مفتاح بقاء ميسي مع برشلونة، مثل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والهولندي جورجينيو فينالدوم، بالإضافة إلى تعاقدات أغلى مثل النرويجي إيرلينغ هالاند والهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي جيوليس كوندي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز