بند «أحقية شراء».. عقد مصطفى محمد يثير الجدل بين الزمالك وغلطة سراي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أثار بند أحقية الشراء، في عقد إعارة الشاب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك إلى غلطة سراي، جدلاً في الساعات الماضية بين مسؤولي الناديين المصري والتركي، في الوقت الذي يظهر فيه اللاعب بمستوى مميز مع غلطة سراي منذ انضمامه للفريق، ونجاحه في تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات.

وصرح طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك أن إعارة مصطفى محمد إلى غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار قبل 31 ديسمبر 2021.

وشدد على أن الزمالك قد يستعيد مصطفى عقب نهاية تعاقده مع غلطة سراي، وذلك في حالة واحدة فقط، وهي رفض اللاعب الانتقال للنادي التركي بصورة نهائية.

فيما أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك أن غلطة سراي لا يستطيع شراء مصطفى محمد، حال وصول عرض أكبر للزمالك، لكن النادي التركي يكون له الأولوية حال قدم العرض المالي الأعلى نفسه.

وفي المقابل، نفى مسؤول في غلطة سراي ذلك، وأكد أن ناديه له الحق في التعاقد مع مصطفى بصفة نهائية، وفقاً للعقد المبرم مع الزمالك، بغض النظر عن العروض الأخرى، التي قد يتلقاها اللاعب وناديه الأصلي.

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