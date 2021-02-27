جماهير نيوكاسل يطلبون من مالك النادي عدم استخدام «الجوكر»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

دعا مشجعو نيوكاسل يونايتد، إلى إقالة ستيف بروس مدرب الفريق، بعد عرض لافتة خارج ملعبهم، تصور المدير الفني على أنه «جوكر».

ونشر حساب جماهير الفريق على «تويتر»، صورة صنعها المعجبون، وتظهر مالك النادي مايك آشلي، وهو يحمل بطاقتي جوكر مع وضع وجه بروس عليهما.

وكتب تعليقاً على الصورة: «توقف عن استخدام هذا الجوكر أن تضر بنادينا».

وعانى نيوكاسل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأدت نتائجه السيئة إلى دخوله في صراع للهروب من الهبوط، إذ خسر الفريق، ثماني من مبارياتهم العشر الأخيرة، ويتقدم الآن بثلاث نقاط فقط على المراكز الثلاثة الأخيرة.

وشعر مشجعو نيوكاسل، بالإحباط من تراجع فريقهم نحو القاع، بعد أن كانوا على بعد 10 نقاط من منطقة الهبوط قبل بضعة أسابيع فقط، وفي حديثه بعد آخر خسارة لنيوكاسل 1 - 3 أمام مانشستر يونايتد، اعترف بروس أن فريقه دخل معركة الاحتفاظ بمركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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