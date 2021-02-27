نايف أكرد.. نجاح وسط الفشل

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

بعد يومين اثنين فقط من وصوله إلى نادي رين الفرنسي، نجح المدافع المغربي نايف أكرد في هز الشباك خلال مباراة ودية خاضها فريقه أمام نيس، لتكون هذه البداية مبشرة بالخير وتعيد توهج اللاعبين المغاربة في الملاعب الأوروبية بعد فترة بيات، لكن رغم نجاح اللاعب على المستوى الفردي، إلا أنه يعيش مع ناديه فترة إخفاق، حيث لم ينجح رين في تحقيق أي انتصار خلال الخمس جولات الأخيرة بالدوري الفرنسي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين، لم يفشل أكرد، ولكنه يعيش نجاحه في ظل فشل ناديه.

انضم أكرد إلى نادي رين خلال فترة الانتقالات الصيفية في يوليو من العام الماضي قادماً من صفوف ديجون مقابل 4 ملايين يورو، بعقد يمتد حتى عام 2024، كذلك وفي العام نفسه 2020، اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، التابع لـ «فيفا»، نايف أكرد ضمن التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي القارة الأفريقية لعام 2020.

وجاء تعاقد مسؤولي رين مع اللاعب المغربي صاحب الـ (26 عاما)، سعياً لتدعيم صفوف الفريق الذي نجح في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري (2020-2021)، عقب احتلاله المركز الثالث بالدوري الفرنسي، وهي المشاركة الأولى للنادي الفرنسي بدوري الأبطال.

واهتم مسؤولو رين بضم اللاعب عقب تألقه مع منتخب بلاده الأول ومن قبلها مع منتخب المغرب للمحليين الذي نال اللقب الأفريقي عام 2018، وقتها أبدى فلوريان موريس المدير الرياضي لنادي نيس سعادته وقال: «نحن سعداء للغاية بتوقيع نايف، إنه إحدى الصفقات التي حددناها مع المدرب جوليان ستيفان في قلب الدفاع. إنها فرصة عظيمة لنا أن يكون لدينا هذا اللاعب الذي سنواصل تطويره، والذي سيكون جاهزًا للعمل على الفور».

واحتاج اللاعب المغربي إلى 4 شهور فقط لكي تتضاعف قيمته التسويقية، لتبلغ 8 ملايين يورو وفقاً لموقع «ترانسفيرماركت» العالمي، المختص في إحصائيات وأرقام لاعبي كرة القدم، وهي قفزة جيدة في مسيرته الاحترافية، ليتسلق عدة مستويات في التصنيف الخاص بفريقه الحالي وكذلك على صعيد اللاعبين المغاربة المحترفين، حيث تواجد في المرتبة الـ 11 من بين قائمة أعلى المحترفين المغاربة، وتخطى في وقت قصير أسماء عديدة سبقته إلى عالم الاحتراف، منهم عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي، والمهدي بنعطية، قائد المنتخب المغربي السابق ولاعب الدحيل القطري، ويونس بلهندة، المحترف في فريق غلطة سراي التركي.

ولم يتخلف أكرد عن أي مباراة مع رين هذا الموسم، سواء في الدوري الفرنسي أو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولم يتغيب إلا اضطرارياً بسبب مرضه بفيروس «كورونا»، خلال مواجهتي فريقه أمام كل من تشيلسي الإنجليزي وكراسنودار الروسي.

وقبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة ديجون موسم (2018–2019)، ولمدة موسمين شارك في 24 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، لعب نايف أكرد في صفوف الفتح الرباطي، لمدة ستة مواسم سجل خلالها 9 أهداف وفاز بلقب الدوري مرة واحدة.

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