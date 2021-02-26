تعرف على قائمة رواتب لاعبي ليفربول.. محمد صلاح الأعلى بـ200 ألف إسترليني

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت صحيفة "صن" البريطانية أن النجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين الأعلى راتباُ بالفريق بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً أي ما يعاد 10.4 ملايين إسترليني سنوياً.

وفيما يلي قائمة أعلى لاعبي ليفربول تقاضيا للرواتب بالأسبوع:



1- المصري محمد صلاح - 200 ألف إسترليني

2- الإسباني تياجو ألكانتارا - 192 ألف إسترليني

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 180 ألف إسترليني

4- الهولندي فيرجيل فان دايك - 180 ألف إسترليني

5- الإنجليزي جوردان هندرسون - 140 ألف إسترليني

6- الإنجليزي جيمس ميلنر - 140 ألف إسترليني

7- الغيني نابي كيتا - 120 ألف إسترليني

8- الإنجليزي أوكسيليد تشامبرلين - 120 ألف إسترليني

9- السنغالي ساديو ماني - 100 ألف إسترليني

10- الكاميروني جويل ماتيب - 100 ألف إسترليني

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