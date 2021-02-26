مواجهات مثيرة تسفر عنها قرعة الدوري الأوروبي.. تعرف عليها

المصدر: وكالات

أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن مجموعة من المواجهات القوية.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطالي

أياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسري

دينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسباني

روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني

أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي

دينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزي

سلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلندي

غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.

يذكر أن دور الـ16 بنظام خروج المغلوب بإقامة 8 مواجهات بين الفرق المشاركة (ذهاب وإياب)، ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس 11 مارس، على أن تقام مباريات الإياب الخميس 18 مارس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز