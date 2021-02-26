113 مليون يورو ارتفاع في خسائر يوفنتوس في النصف الأول للسنة المالية

المصدر: أ ف ب

أعلن يوفنتوس الإيطالي الخميس، عن خسائر بلغت 113,7 مليون يورو في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في زيادة أكثر من ضعف القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

وجاء في بيان صادر عن "السيدة العجوز "تأثر النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 بشدة في انتشار كوفيد-19 والقيود المتخذة التي فرضتها السلطات".

وتابع: "أثر الوباء بشكل مباشر وكبير، قبل كل شيء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات، ما أدى إلى تأثير سلبي على الدخل من هذه العمليات وصافي الدخل والديون المالية".

وقد بلغت الخسائر في النصف الأول من السنة المالية السابقة 50,3 مليون يورو.

وكان يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة أعلن عن خسائر بقيمة 89,7 مليون يورو للسنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو الفائت.

وأشار النادي الواقع في مدينة تورينو إلى "الاتجاه الإيجابي للعائدات من عقود الرعاية والإعلانات" الذي كان أعلى بقليل من العام السابق.

وتابع: "قوبلت هذه الآثار السلبية جزئيا بارتفاع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني والإذاعة".

كما ارتفعت العائدات من التجارة الإلكترونية بنسبة 60 % لتعويض الانخفاض في الإيرادات من الشراء المباشر بالحضور الجسدي من متاجر النادي.

حقق يوفنتوس العام الماضي لقب الدوري للموسم التاسع تواليا إلا أنه فشل في تجاوز الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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