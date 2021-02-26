محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا

المصدر: وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.

وذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن محمد صلاح أطلق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري تقدر أصولها بـ 9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات، كما يستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يأمل في محاكاة تجربة فاولر نجم ليفربول السابق، والذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح مستعد للإنفاق على شركته لمنافسة روبي فاولر، بعد إطلاق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري".

وقال مصدر بحسب الصحيفة: "مو هو صاحب أفضل أداء على أرض الملعب، لكنه الآن يريد أن يثبت أنه يتمتع بالذكاء نفسه بعيدًا عن اللعبة".

وأضاف: "في عمر الـ28، هذه بعض التحركات الذكية التي يجب أن تجعله يتأهب بشكل جيد لسنوات قادمة، تمامًا مثل أسطورة أنفيلد روبي".

وواصل: "أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من مشجعي الريدز ينتظرون شراء منزل من مو".

جدير بالذكر أن محمد صلاح هو هداف الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، ويستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد الأحد المقبل بالدوري الانجليزي.

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