هالاند.. أحلام «يوتيوب»

المصدر: دبي – زياد فؤاد

كانت أحلامه تتلخص في الحصول على بعض المال، ربما لشراء هاتف جديد، كما قال في أغنيته الراب «كيغو يو»، التي غناها مع الأصدقاء في فيديو على «يوتيوب» منذ 5 سنوات؛ ذلك الفيديو الذي وصل عدد مشاهديه إلى 5 ملايين متابع، ولكن شهرته لم تأتِ من الفيديو، «أنا الفتى الذي ستشاهدونه في التلفزيون»، وثروته التي تتضخم كل يوم وهو في الـ 21 من عمره لم يكن مصدرها «يوتيوب»، وإنما جاءت من كونه أصبح المهاجم الصاعد الأكثر شهرة وطلباً وقيمة سوقية في عام 2021.. إنه إيرلينغ بروت هالاند.

ولد النرويجي هالاند في عام 2000، لأب وأم رياضيين، الأب هو آولاف آنجي بروت هالاند، المدافع النرويجي لأندية ليدز يونايتد، ومانشستر سيتي، والذي لم يحقق شهرة واسعة في عصره، ووالدته هي غري ماريتا بروت، لاعبة ألعاب قوى نرويجية «هيبتاثلون». وعاد والداه للعيش في النرويج بعد انتهاء رحلتهما الرياضية في إنجلترا، وكان هالاند لا يزال في عمر 3 سنوات.

وعاشت الأسرة في مدينة برين، وبدأت اهتمامات هالاند مبكراً بكرة القدم، تقليداً لوالده، ذلك الاقتداء الذي جعل هالاند الصغير يقول في لقاء تلفزيوني في 2017 إن حلمه أن يرى «ليدز يونايتد» يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، وهو النادي الذي أحبه ولعب فيه والده.

كان تصريح إيرلينغ بعد عامين من بدايته مع نادي رديف برين الذي لعب في الدرجة الثالثة النرويجية، وفي 2016، بدأ الوهج الكروي مبكراً، حيث أحرز 18 هدفاً في 14 مباراة لعبها، ما جعل الفريق الأول الذي كان يلعب في درجة الهواة يستدعيه وعمره لم يتجاوز الـ16 عاماً بعد، ويشارك في الموسم الأول للفريق، ويظهر في 16 مباراة، ولكنه لم يكن قد نضج بعد، ولم يسجل أي أهداف، لينتقل من برين إلى مولدي الناشط في الدرجة الأولى، والذي فضل عدم الدفع به في الفريق الأول من البداية، حتى يتأقلم، وفي 2017 شارك في الدوري النرويجي الأول في 20 مباراة، وسجل 4 أهداف، قبل أن يتألق في 2018 ويسجل 16 هدفاً في 30 مباراة، الأمر الذي جعله محط أنظار الأندية الكبرى، وبالفعل انتقل إلى رد بل سالزبورغ النمساوي في 2018-2019، في موسمه الثاني مع النادي النمساوي أعلن عن نفسه بوضوح محرزاً 28 هدفاً في 22 مباراة فقط، ليلتقطه بوروسيا دورتموند ويستثمر فيه، ويكشف قدراته الهائلة للعالم، ما جعله المطلب رقم واحد لكبار الأندية في العالم في عمر 21 عاماً، لتصل قيمته التسويقية الحالية ما يتجاوز 110 ملايين يورو.

السيرة الذاتية

الاسم: إيرلينغ بروت هالاند

مواليد: 21 يوليو 2000

الميلاد: ليدز

الطول: 194 سم

الوزن: 90 كغم

الأهداف: 112

المباريات: 154

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