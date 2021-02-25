10 ملايين يورو وطلب غريب شرط ألابا للتوقيع مع ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب غريب للنمساوي دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث اشترط ضمان اللعب في خط الوسط بالرغم من تألقه في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وفقاً لصحيفة " لو باريزيان" الفرنسية.

وينتهي عقد ألابا مع الفريق البافاري، في الموسم الحالي، وسبق وأن أعلن أنه لن يجدد عقده وسيرحل مجانًا في الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير إسبانية سابقة إلى أن ألابا اشترط أيضًا الحصول على 10 ملايين يورو سنويًا من أجل التوقيع مع ريال مدريد.

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