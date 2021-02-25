مخطط أوروبي لنقل نهائي أوروبا إلى نيويورك

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاتخاذ خطوة جذرية لإخراج نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة، ليقام في مدينة نيويورك الأمريكية، كجزء من خطط لتوسيع الجاذبية العالمية للبطولة.

وسيكون ذلك ضمن إجراءات تجديدات جذرية للمنافسة، والتي ستشهد توسيعها لتشمل 36 فريقاً اعتباراً من عام 2024، بزيادة أربعة فرق.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، سيشهد الشكل الجديد أيضًا نقل النهائي إلى نيويورك كجزء من عملية لتوسيع المصالح التجارية العالمية واسترضاء صفقات الرعاية الحالية.

وتقام المباراة النهائية لهذا العام في إسطنبول التركية، على أن تقام الأحداث التالية في سانت بطرسبرغ وميونيخ ثم ويمبلي، للمرة الأخيرة بالشكل الحالي، في عام 2024.

ولكن منذ موسم 2024-2025، يهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إصلاح المنافسة، ويمكن أن يرى تغيير النهائيات أخذ الأماكن العالمية في الاعتبار.

من المحتمل أيضًا الاستغناء عن تنسيق دور المجموعات القديم الذي تم استخدامه باستمرار طوال العقدين الماضيين، وتضم حاليًا ثماني مجموعات من أربعة فرق يلعب كل فريق في مجموعتها مرتين قبل أول فريقين من كل تقدم إلى دور الستة عشر.

ولكن في ظل «النموذج السويسري» الجديد، سيتم تغيير التنسيق بشكل كبير لإنتاج طاولة نهائية واحدة، والتي ستكون نتيجة الفرق التي لعبت 10 مباريات ضد خصوم مصنفين.

ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي تنظيم النهائي في الولايات المتحدة إلى بدء حرب مزايدة بين المؤسسات الإعلامية للحصول على حقوق عرض أكبر مباراة للأندية في العالم.

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