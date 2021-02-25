مبابي أغلى لاعبي العالم بـ 185 مليون يورو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشرت شركة «كبيمج» للاستشارات، قائمة تحتوي على أغلى 20 لاعباً في العالم، وتصدرها كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بقيمة سوقية 185 مليون يورو.

وأشارت صحيفة «ماركا»، والتي نشرت القائمة، أنه بلغت قيمة كل من هاري كين لاعب توتنهام هوتسبر، ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، 125 مليون يورو، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، ونيمار لاعب باريس سان جيرمان، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، 115 مليون يورو.

ووصلت قيمة كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي السوقية، إلى 114 مليون يورو، وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول إلى 111 مليون يورو، وزميله ساديو ماني إلى 110 ملايين، وتساوى مع ماني كل من إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، فيما ظهر لاعب خط وسط برشلونة بيدري، باعتباره اللاعب الذي ارتفعت قيمته أكثر من غيرها هذا الموسم، بوصوله إلى 26 مليون يورو، وتلاه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وارتفعت قيمته بمقدار 20 مليون يورو.

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