موسيالا يختار «قلب أمه» الألماني

المصدر: (برلين - وكالات)

«لدي قلب لألمانيا عن أمي، وقلب لإنجلترا لأبي. سيستمر الاثنان بالخفقان»، كان هذا تصريح اللاعب الصاعد جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والذي اختار قلب أمه الألماني، بقراره تمثيل منتخب ألمانيا بدلاً من المنتخب الإنجليزي، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل لفريقه الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وسجّل موسيالا (18 عاماً) مع الفريق البافاري خلال فوز فريقه على أرض لاتسيو الإيطالي 4 -1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وُلد موسيالا في شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني-نيجيري، ويستحوذ على الجنسيتين الألمانية والإنجليزية، بعد انتقاله بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن. وقال موسيالا: «فضّلت الاستماع إلى مشاعري، وأشعر بأن قرار اللعب للمانشافت صحيح 100 %».

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