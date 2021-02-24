شاهد.. يسجل هدفاً عابراً للقارات ويحتفل كـ "دودة الأرض"

المصدر: البيان الإلكتروني

لاعب يسجل هدفا صاروخيا من مسافة 35 مترا ويبتكر احتفالية "دودة الأرض" (فيديو)



سجل اللاعب البلجيكي يان فان دين بيرغ هدفا عالميا عابرا للقارات خلال مباراة فريقه بيرتشوت أمام المضيف غينك، والتي جمعتهما الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح دين بيرغ باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة الـ65، وفق "روسيا اليوم"، عندما سدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد من مسافة 35 مترا، أسكنها المقص الأيسر لحارس أصحاب الأرض.

واحتفل دين بيرغ بهدفه الرائع بطريقة مبتكرة وغريبة، حيث استلقى على بطنه وقلد حركة "دودة الأرض".

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