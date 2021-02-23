عائلة ستايلز نجم المان يونايتد تتبرع بدماغه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تبرعت عائلة نوبي ستايلز، الفائز بكأس العالم 1966، برأسه لإجراء بحوث علمية حول ارتباط كرة القدم بالخرف، والذي توفي نجم مانشستر يونايتد السابق في أكتوبر الماضي، وهو يعاني منه عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد إصابته بمرض الزهايمر.

وكشفت عائلة ستايلز، إنهم تبرعوا بدماغه لتشريح جثته من قبل متخصص من مجموعة غلاسكو لأبحاث إصابات الدماغ، وأنهم يحثون الآن اللاعبين السابقين المصابين بالخرف، على الاشتراك في التبرع بالدماغ لمزيد من البحوث.

وقالت كاي ستايلز، أرملة ستايلز، شقيقة أسطورة ليدز يونايتد جوني جايلز: "تحدثنا بإيجاز عن التبرع بدماغ ستايلز أثناء مرضه، ولكن من الصعب جداً التفكير فيه عندما لا تزال ترى الشخص كل يوم، وعندما توفي فكرت في مدى معاناته، وإذا كان التبرع بدماغه يمكن أن يساعد في منع شخص ما من المعاناة كما فعل، فعلينا فعل ذلك".

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