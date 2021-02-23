فريسكا يعد برشلونة بمبابي أو هالاند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يعتقد توني فريكسا، أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنادي برشلونة، أن النادي في حالة توليه الرئاسة، سيكون قادراً على إبرام صفقات ضخمة مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند خلال الصيف المقبل.

وكشف فريكسا، أن التعاقدات المستقبلية لتدعيم برشلونة، يجب أن تظل موضع تركيز من إدارة النادي، رغم الديون التي تزيد عن مليار جنيه استرليني.

وأكد أن برشلونة لا يزال لديه الوسائل المالية للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أو إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، رغم الديون، وقال: «لن نتحدث أبداً عن اللاعبين حتى نقدمهم، لأن الإعلان عن تفاصيل العروض، يخدم أندية أخرى».

وعن مستقبل ميسي مع برشلونة، قال مرشح الرئاسة: «لا أزال واثقاً أن ميسي لم يتخذ قراره بالبقاء أو الرحيل، وربما ينتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، وميسي رائع، ويعرف جيداً وضع النادي، وأنا واثق من أنه سينتظر الرئيس ليقرر مستقبله».

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