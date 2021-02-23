موناكو الفرنسي يسخر من برشلونة بسبب سان جيرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

سخر نادي موناكو الفرنسي من نظيره برشلونة الإسباني بعد فوزه على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، الأمر الذي لم يستطع البارسا تحقيقه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق موناكو فوزا مستحقا على سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، مساء أمس الأحد، بهدفين دون رد، على ملعب «حديقة الأمراء» في قمة مباريات الجولة الـ26 من المسابقة.

في المقابل، سقط برشلونة أمام باريس سان جيرمان على ملعب «كامب نو» بنتيجة 1-4 يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

واحتفل موناكو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالفوز الثمين على باريس سان جيرمان، محتكر البطولات الفرنسية في الأعوام الأخيرة.

وكتبت النسخة الإسبانية من حساب موناكو الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «هزمنا باريس سان جيرمان في الدورين الأول والثاني من الدوري الفرنسي. برشلونة، إذا كنت تحتاج لنصيحة ارسل لنا رسالة خاصة»، بحسب (آس).

وشهدت التعليقات على التغريدة وابلا من الرسائل الساخرة من برشلونة، خصوصا في ظل فشله المعتاد في دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام القليلة الماضية، بينما لم يرد الحساب الرسمي للنادي الكتالوني حتى الآن.

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