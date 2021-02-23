شاهد.. كلب زوجة رئيس نادٍ سويسري يوقف مباراة في كرة القدم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أوقف مساء أول أمس الأحد كلب مباراة من الجولة الـ 21 بالدوري السويسري، جمعت بين فريقي زوريخ وضيفه نادي سيون.

واقتحم كلب زوجة رئيس نادي زوريخ أرضية ملعب ليتزيغروند في الدقيقة الـ 39 من الشوط الأوّل، فاضطرّ حكم الساحة إلى إيقاف اللّعب مُؤقّتا لفترة قصيرة.

ونزل رئيس نادي زوريخ أنتشيلو كانيبا من المدرجات الشرفية لإخراج الحيوان الأليف من المستطيل الأخضر.، كما يظهره فيديو لموقع (SuisseFoot).

وانتهت هذه المباراة بالتعادل (1-1).

كلمات دالة:
  • زوريخ،
  • سيون ،
  • ليتزيغروند ،
  • أنتشيلو كانيبا
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