«القمر السماوي» ..أرقام قياسية

المصدر: (أبوظبي - وام)

يواصل فريق مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية، متصدراً «البريميرليغ» بـ59 نقطة، وتعد هذه الأرقام خطوة على طريق تحقيق أهداف «القمر السماوي» بقيادة الإسباني غوارديولا، للوصول إلى «الرقم واحد» على المستوى العالمي خلال السنوات الثماني المقبلة.

وحمل فوز سيتي الأخير على ارسنال في الجولة 25 للدوري الكثير من الأرقام غير المسبوقة، وأبرزها تسجيل الفريق أطول سلسلة فوز لناد بتاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 18 فوزاً على التوالي في كل المسابقات، وفي نفس الوقت لم يخسر فيه الفريق خلال الـ25 مباراة الأخيرة، وهو أول نادٍ في تاريخ «البريميير ليغ» يحقق الفوز في أول 11 مباراة متتالية خلال العام الجديد.

وتشهد شعبية النادي على المستوى العالمي قفزة هائلة، وخاصة مع تعدد اللغات الرسمية لموقع النادي الإلكتروني والتي تتضمن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية.

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