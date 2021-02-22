الجماهير تعود لملاعب الكرة الإنجليزية في 17 مايو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يعود المشجعون إلى أحداث ملاعب الكرة في إنجلترا اعتباراً من 17 مايو المقبل، مع السماح لـ 10000 مشجع بالتواجد في أكبر الأماكن، مثل ويمبلي وملاعب كرة القدم الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه في مجلس العموم اليوم، كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خطط لعودة حذرة للمشجعين لحضور الرياضة على أعلى مستوى في الوقت المناسب للجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولات أوروبا، وويمبلدون للتنس، وكأس العالم للرجبي.

وتحدد خارطة طريق الحكومة لتخفيف قيود الإغلاق أربع خطوات رئيسية، وتكشف الوثيقة أن المشجعين سيعودون إلى الملاعب والساحات الداخلية في الخطوة الثالثة اعتباراً من 17 مايو المقبل، وفي الخطوة الرابعة اعتباراً من 21 يونيو 2021.

ويبدو أنه في الخطوة الرابعة لن تكون هناك قيود على سعات الاستاد إذا كان الفيروس لا يزال في تراجع، حيث يعتقد علماء الحكومة أنه آمن مع الاختبار المستخدم لتقليل مخاطر الإصابة.

وقالت وثيقة خارطة الطريق الحكومية: «ستضع الحكومة أيضاً بنداً خاصاً للأماكن الكبيرة الخارجية، والجلوس حيث يمكن توزيع الحشود بأمان، ما يسمح لما يصل إلى 10000 شخص أو 25% من إجمالي سعة الجلوس، أيهما أقل».

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