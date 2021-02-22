بقاء مبابي في فرنسا.. مطلب حكومي

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت وزيرة الرياضية الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، نجم باريس سان جيرمان؛ كيليان مبابي، بالبقاء في فرنسا.

وشاركت السبّاحة السابقة الحاصلة على فضية الأولمبياد في أحد البرامج مؤخرًا، طالبت خلال اللقاء كيليان مبابي بعدم الرحيل عن النادي باريس سان جيرمان.

وجاء في تصريحاتها: "كيليان، ابق في فرنسا، نريد مواصلة مشاهدتك تلعب الكرة بهذه الطريقة، نحن نحتاجك، الجمهور يحتاجك، باريس سان جيرمان يحتاجك والشبان يحتاجون إلى نماذج يقتدون بها، بما أنك اليوم لا تستطيع مغادرة فرنسا، فابق بها"، وفق ما نقلت عنها صحيفة (آس).

وارتبط اسم كيليان مبابي بـ فريق ريال مدريد الإسباني كثيرًا في الشهور السابقة، وتردد بشكلٍ كبير في الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد الهاتريك الذي سجله في مرمى برشلونة خلال مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي بملعب كامب نو وانتهت بانتصار الفريق الباريسي بنتيجة 4-1.

وأجرى كيليان مقابلة بعد انتهاء تلك المباراة تحدث خلالها عن مستقبله قائلًا: «مستقبلي؟ ستكون حماقة حسم مستقبلي بعد مباراة واحدة، في الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى تفكير على المدى الطويل، أكدت دائمًا أنني سعيد في باريس».

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