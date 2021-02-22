بريطانيا قد تقترح استضافة بطولة كأس أوروبا بأكملها

المصدر: أ ف ب

تأمل الحكومة البريطانية عودة الجماهير الى الملاعب مع نهاية مايو وقد تتقدم بطلب استضافة البلاد لجميع مباريات كأس أوروبا في كرة القدم المؤجلة من 2020 الى الصيف المقبل، وفق ما أفاد تقرير من مجلة "صانداي تايمز" أول امس الأحد.

أفاد وزير الثقافة أوليفر دودن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن الجماهير قد تعود الى الملاعب في المملكة المتحدة قبل بقية أوروبا، وفقًا للصحيفة، بسبب التقدم الكبير في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقد يساهم ذلك في زيادة عدد المباريات التي ستستضيفها بريطانيا في كأس أوروبا أو حتى نقل البطولة بشكل كامل الى أراضيها للتخفيف من خسائر إيرادات التذاكر بالنسبة للاتحاد القاري.

لا يزال من المقرر إقامة البطولة القارية، التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كوفيد -19، في 12 مدينة في 12 بلدًا على امتداد القارة العجوز بين 11 يونيو حتى 11 يوليو.

وكرر "ويفا" علنًا أنه ملتزم بإقامة الحدث الكروي في المدن الاثنتي عشرة رغم التحديات اللوجستية. مع ذلك، من المتوقع أن يبحث الاتحاد الأوروبي عن خطة الطوارئ إذا حالت القيود المستمرة في بلدان عدة دون الإبقاء على قراره.

فيما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الاحد إنه ليس على علم بأي اقتراح لاستضافة البطولة، وصرّح لشبكة "سكاي نيوز": "لم أسمع شيئًا من هذا القبيل، أعتقد أن هذا ليس صحيحًا".

من المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة لندن سبع مباريات، بما فيها مواجهتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، في حين تستضيف مدينة غلاسكو أربع مباريات.

كما اقترحت إسرائيل استضافة مباريات دوري الأبطال وكأس أوروبا 2020 (ستحافظ على اسمها) إذا ما تسببت القيود بنقلها من دول أخرى.

وتم نقل العديد من مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كانت مقررة في ألمانيا، إسبانيا والبرتغال الى ملاعب محايدة بسبب القيود المفروضة في تلك البلدان تمنع الضيوف من دخول أراضيها.

وإضافة الى لندن وغلاسكو، فإن المدن العشر الأخرى التي من المقرر أن تستضيف اليورو هي دابلن، أمستردام، كوبنهاغن، سان بطرسبورغ، بلباو، ميونيخ، بودابست، باكو، روما وبوخارست.

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