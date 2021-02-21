كلوب يحلل أسباب هزيمة ليفربول أمام إيفرتون

المصدر: د ب ا

ألقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الضوء على أسباب هزيمة الفريق في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون صفر / 2 مساء أمس السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ريشارليسون التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من المباراة ثم أضاف زميله جيلفي سيجوردسون الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

واعترف يورجن كلوب بأن فريقه افتقد الحسم اللازم في إنهاء المحاولات الهجومية وأخفق في استغلال الفرص التي أتيحت أمامه.

وقال كلوب عقب تلقي ليفربول الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، إن الخسارة مؤلمة للغاية، وأضاف: "تلقينا هدفا بلا داعي في البداية وعلينا ألا ننسى ذلك. فهذا شكل عاملا مهما في المباراة."

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع نادي ليفربول: "هناك جانبان رئيسيان. يجب الدفاع وكذلك التسجيل. وفي أحد المواقف لم نكن ندافع جيدا بالشكل الكافي، لذلك نجحوا في التسجيل، هو خطأ من جانبنا إذا رغبتم في اعتباره هكذا."

وتابع: "ونحن لم نستغل الأخطاء التي ارتكبوها ولم نستغل الفرص التي صنعناها. وهو ما أسفر عن هذه النتيجة."

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