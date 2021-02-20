إيفرتون يفوز على ليفربول على ملعب آنفيلد لأول مرة منذ 1999

المصدر: وكالات

حقق إيفرتون أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ليفربول منذ 1999 بانتصاره 2-صفر في استاد أنفيلد ليكبد فريق المدرب يورجن كلوب خسارته الرابعة على التوالي على ملعبه.

وبهذا الانتصار تساوى إيفرتون صاحب المركز السابع في رصيد 40 نقطة مع ليفربول. ولم يفز إيفرتون في 20 مباراة بالدوري أمام غريمه في المدينة.

ووضع البرازيلي ريتشارليسون فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في المقدمة في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة رائعة بين المدافعين من جيمس رودريجيز.

وأكد إيفرتون انتصاره من ركلة جزاء نفذها جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 83 بعد أن قرر الحكم أن دومينيك كالفرت-لوين سقط بفعل إعاقة من ترينت ألكسندر-أرنولد.

ولم يخسر ليفربول أربع مباريات متتالية على أرضه في الدوري منذ 1923.

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