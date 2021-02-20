بايرن ميونيخ بطل السداسية يسقط أمام فرانكفورت بثنائية

المصدر: أ ف ب

مني بايرن ميونيخ، "بطل السداسية"، بخسارته الثالثة هذا الموسم وكانت امام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-2 السبت في لقاء قمة ضمن المرحلة الثانية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وعزز فرانكفورت، الوحيد الذي لم يخسر منذ مطلع العام الحالي، رصيده في المركز الرابع مع 42 نقطة متخلفا بفارق الاهداف عن فولفسبورغ الثالث مفاجأة الموسم الحالي.

اما بايرن فتجمد رصيده عند 49 نقطة مقابل 44 لوصيفه لايبزيغ الذي يستطيع تقليص الفارق الى نقطتين فقط في حال فوزه خارج ملعبه على هرتا برلين الاحد في ختام المرحلة.

ولم يخسر اينتراخت فرانكفورت منذ سقوطه امام مضيفه وشريكه في المركز الثالث فولفسبورغ 1-2 في 11 ديسمبر الماضي في سلسلة من 11 مباريات حصد فيها 29 نقطة من اصل 33 ممكنة بفوزه في 9 وتعادله في اثنتين.

كما ثأر فرانكفورت لخسارته الثقيلة ذهابا بخماسية نظيفة على ملعب اليانز ارينا.

وكانت اخر خسارة لبايرن سقوطه امام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في 8 يناير الماضي في عقر دار الاخير وذلك على الرغم من تقدمه عليه بهدفين نظيفين.

يذكر ان الفريق الفريق البافاري مدعو لمواجهة لاتسيو الايطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

وسبق لبايرن ان تخلف ثلاث مرات بهدفين نظيفين هذا الموسم، امام هوفنهايم وخسر 1-4، وامام ماينتس ثم قلب الامور في صالحه 5-2، وامام ارمينيا بيليفيلد ثم تعادل معه 3-3 الاثنين الماضي.

وسيطر فرانكفورت على مجريات الشوط الاول وسجل هدفيه عبر الياباني دايشي كامادا (12) ثم عبر الدولي الالماني السابق واللبناني الاصل امين يونس بكرة لولبية رائعة سكنت شباك الحارس مانويل نوير (31).

وانقذ نوير مرماه من هدف اكيد في الثواني الاخيرة من الشوط الاول.

وهاجم الفريق البافاري بضراوة في الشوط الثاني ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع من الجناح لوروا ساني تلاعب يه بمدافعين اثنين قبل ان يمرر كرة متقنة داخل المنطقة تابعها الدولي البولندي بيمناه داخل الشباك (53) معززا صدارته في ترتيب الهدافين مع 26 هدفا.

وظن الجميع ان بايرن كعادته سينقذ الموقف، لكن فرانكفورت عرف كيف يسد المنافذ المؤدية الى الحارس كيفن تراب حتى نهاية المباراة.

وسقط بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل مفاجئ امام ماينتس 1-2 ليفرط بثلاث نقاط ثمنية في سعيه نحو احتلال احد المراكز الاوروبية.

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