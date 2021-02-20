بنزيمة ينضم لقائمة المصابين في «الملكي»

المصدر: مدريد - رويترز

انضم الفرنسي كريم بنزيمة إلى قائمة طويلة من الإصابات في ريال مدريد، وأعلن زين الدين زيدان مدرب «الملكي» أن اللاعب سيغيب عن مواجهة ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، وتحوم شكوك حول مشاركته أمام أتلانتا في دور 16 لدوري الأبطال الأسبوع المقبل، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يعاني إصابة في الكاحل، وبغياب بنزيمة سيفتقد ريال مدريد 9 لاعبين من الفريق الأول ومن بينهم القائد سيرجيو راموس والمهاجم إيدن هازارد.

وسجل بنزيمة 17 هدفاً هذا الموسم في كل المسابقات مع ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخراً بست نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

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