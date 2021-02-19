كاباي لاعب النصر السابق يعتزل كرة القدم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن الفرنسي يوهان كاباي لاعب نادي النصر السابق اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة احترافية استمرت 17 عاما، لعب خلالها لاندية ليل وباريس سان جيرمان وسانت ايتيان في الدوري الفرنسي ونيوكاسل وكريستال بالاس في البريمرليغ وانضم للنصر في موسم 2018-2019 ويحمل في سجله 48 مباراة مع المنتخب الفرنسي.

ونشر كاباي رسالة اعتزاله كرة القدم على حسابه في "انستغرام" قال فيها: بعد أكثر من 17 عامًا من الشغف وحب كرة القدم والعواطف التي تفوق بعضها البعض، ذكريات ستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد ، علاقات انسانية ورياضية لا تُنسى، أعلن نهاية مسيرتي الكروية الاحترافية.وأضاف: إذا كان هذا القرار قد يبدو واضحًا ومنطقيًا وحتميًا للبعض بعد قضاء 35 عامًا في عالم كرة القدم، فلا يزال من الصعب جدًا اتخاذه وقبوله لأن حبي لكرة القدم لا حدود له.

وتابع: لا أستطيع أن أشكر بشكل كاف كل الذين عرفتهم خلال السنوات الأخيرة، زملائي، المدربين والمسؤولين ورؤساء الأندية التي لعبت لها وجماهيرها، وكذلك مشجعي المنتخب الفرنسي الذين دعموني عندما تشرفت بارتداء قميص بلدي.

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