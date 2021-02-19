مورينيو يؤكد قدرة توتنهام على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى

المصدر: أ ف ب

أعرب مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو عن اعتقاده بقدرة فريقه على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم من سوء النتائج التي يحققها فريقه في الآونة الأخيرة.

وكان توتنهام أحتل المركز الأول أواخر ديسمبر الماضي لكنه لم يحقق الفوز سوى في 3 من مبارياته ال12 الأخيرة ليتراجع الى المركز التاسع متخلفا بفارق 6 نقاط عن جاره تشلسي الرابع لكنه خاض مباراة أقل.

وقال المدرب البرتغالي:"من المبكر الحديث عن الترتيب في الوقت الحالي" عشية مواجهة فريقه لجاره وست هام على الملعب الأولمبي في شرق لندن ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي.

واضاف "الفرق الاخرى لا تزال تملك مباريات مؤجلة، أما نحن فلعبنا ذهابا وايابا ضد ليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي، اما الفرق الأخرى فلم تخض مبارياتها في الإياب ضد هذه الفرق المتقدمة في الترتيب".

وكون توتنهام لا يتخلف بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع، يعتقد مورينيو بأن فريقه يستطيع التأهل إلى المسابقة القارية الأهم بقوله "كل شيء يمكن أن يحصل. نستطيع أن ننهي الموسم في أحد المراكز الأربعة الاولى، الستة الاولى او خارج الستة الاوائل لكن يتعين علينا ان نحقق افضل ما يمكن".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز