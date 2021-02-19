مانشستر سيتي ينفي تقديمه أي عرض لميسي

المصدر: وكالات

نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تقديم أي عرض للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، سواء في الصيف الماضي أو منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم مانشستر سيتي لشبكة "سكاي سبورتس" إن النادي لم يتخذ أي إجراء مع ميسي، رغم دخول النجم الأرجنتيني الأشهر الأربعة الأخيرة من عقده مع برشلونة.

وأضاف أن النادي لم يقدم أي عروض لميسي سواء في الصيف أو منذ ذلك الحين، ولا توجد محادثات معه الآن.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بختام الموسم الحالي، في 30 يونيو 2021، ويستطيع اللاعب التوقيع مجانا لأي ناد.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نشرت اليوم، أن مانشستر سيتي خفض العرض المقدم لميسي بمقدار 170 مليون جنيه إسترليني، ليصبح 430 مليون إسترليني في 5 سنوات.

وأشارت إلى أن السيتي سبق أن عرض على ميسي ضمه مقابل 600 مليون إسترليني، قبل 6 أشهر.

ويتضمن عرض مانشستر سيتي، عقدا لمدة عامين مع ميسي، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا، ثم انتقال "البرغوث" إلى نيويورك سيتي الأمريكي، الذي تمتلكه مجموعة "سيتي" لكرة القدم، وهي شركة قابضة تأسست عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي مانشستر سيتي.

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