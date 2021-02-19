سيتي يعرض 430 مليون إسترليني على ميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم الكشف عن تقدم مانشستر سيتي، بعرض إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتضمن عقداً لمدة 5 سنوات، وبشروط جديدة، وبقيمة 430 مليون جنيه إسترليني؛ أي أقل بـ 170 مليون جنيه إسترليني، مما قدمه إليه النادي الإنجليزي في الصيف الماضي، عندما حاول التعاقد معه.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، أن باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليس لديها القدرة لمضاهاة عرض مانشستر سيتي، بسبب المناخ المالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العقد سيكون في إطار صفقة انتقال حر، مع نهاية عقد اللاعب الأرجنتيني مع ناديه برشلونة بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن سيتي لن يضطر إلى دفع رسوم نقل.

وألمحت الصحيفة، إلى أن العقد يمكنه أن يتضمن 3 سنوات أخرى إضافية، يعمل من خلال ميسي والبالغ من العمر 33 سنة، سفيراً للأندية المملوكة لمجموعة السيتي، وإلى أن ميسي حالياً هو أعلى دخل في برشلونة بحصوله على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع؛ أي ما يعادل 26 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

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