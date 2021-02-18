37500 مشجع محتمل في نهائي أبطال أوروبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وصلت المحادثات بشأن السماح بحضور الآلاف من المشجعين في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 29 مايو المقبل، إلى مرحلة متقدمة، بما يسمح بحضور حوالي 30 إلى 50 %، أي ما بين 22500 إلى 37500 مشجع، في مدرجات ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

وجاءت الأنباء عن تلك المحادثات، بعدما أثيرت احتمالية نقل المباراة، وسط مخاوف من أنه من غير المرجح أن تدر عائدات كافية، لجعلها جديرة بالاهتمام للمضيف، وأشار موقع «سبورت ميل»، إلى احتمالية إرسال التذاكر إلى كل من الفريقين المؤهلين ضئيلة، لكن لم يتم استبعاد هذا الأمر بعد، وفي حالة بيع التذاكر للسكان المحليين فقط، فمن المرجح أن يكون العدد المسموح به لمشاهدة اللعبة، أقرب إلى 50 % من السعة البالغة 75415 مشجعاً، بدلاً من 30 %.

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