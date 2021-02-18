استقالة وزيرة الأولمبياد في اليابان تمهيدا لتوليها رئاسة اللجنة المنظمة

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن سيكو هاشيموتو، وزيرة الأولمبياد في اليابان، والمرشحة لخلافة يوشيرو موري في رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، استقالت من منصبها الوزاري.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هاشيموتو /56 عاما/ تقدمت باستقالتها لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، مما يمهد الطريق أمامها للحصول على المنصب الجديد.

وكانت الوكالة أفادت أمس الأربعاء بأن مجموعة عمل قررت أنه يتعين أن تترأس سيدة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي وأنه سيطلب من هاشيموتو تولي المنصب.

يذكر أن سيكو /56 عاما/،البطلة الأولمبية سبع مرات في التزلج السريع، عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ بزعامة سوجا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة اجتماعا اليوم الخميس، ويجب الخروج بقرار نهائي في هذا الشأن.

واستقال موري من منصبه الأسبوع الماضي بعد تصريحاته المناهضة للنساء والتي أثارت ضجة على المستوى الدولي.

وكان موري قال خلال اجتماع للجنة الأولمبية اليابانية أن السيدات تتحدثن كثيرا خلال الاجتماعات مجالس الإدارة.

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