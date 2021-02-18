زيدان يستنجد بابنه ثيو في الريال

المصدر: البيان الإلكتروني

استدعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ابنه ثيو زيدان لخوض المران مع الفريق الأول، بعدما تفشت الإصابات في الفريق وطالت عددًا كبيرًا من اللاعبين المهمين، وفق ما ذكرت صحيفة (آس).

بعد إنزو (25 عامًا) ولوكا (22 عامًا)، جاء دور ثيو زيدان (18 عامًا)، ليعود الابن الثالث لمدرب ريال مدريد إلى التدريبات مع الفريق الأول الأبيض مرة أخرى بعدما فعل ذلك من قبل في شهر أكتوبر من العام 2019، حيث تسبب التوقف الدولي للمنتخبات، بالإضافة إلى وباء الإصابات، في بقاء ريال مدريد بعدد قليل من اللاعبين إلى ما يصل إلى 19 لاعباً لم يتواجدوا في منشآت فالديبيباس.

ويبلغ ثيو من العمر 19 عامًا تقريبًا (وُلد بعد ثلاثة أيام من تسجيل والده الهدف الذي منح ريال مدريد كأس أوروبا التاسعة في 2002)، ويصل طوله إلى 195 متر طويل.

يتمتع ثيو زيدان بتقنية جيدة، وقد تم استدعاؤه بالفعل من قبل فئات الشباب في منتخب فرنسا، وبالتحديد مع المنتخب الفرنسي تحت 17 سنة، حيث لعب بالفعل معه في بطولة كأس الأمم الأوروبية (كان اللاعب الوحيد الذي تم استدعاؤه والذي لم يكن يلعب في الدوريات الفرنسية).

وثيو هو لاعب خط وسط يتمتع بخطوة جيدة، ويمتلك تسديدة جيدة، ويرتبط جيدًا بزملائه في الفريق وقد ظهر بالفعل لأول مرة مع فريق كاستيا، ومع حفظ الاختلافات، فهو الأخ الأفضل الذي يناسب أسلوب اللعب الذي يظهره والده، زين الدين زيدان.

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