بيكيه يتحوّل إلى أضحوكة بسبب قميص مبابي

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت محاولة مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه البائسة لإبطال مفعول مهاجم باريس سان جيرمان مبابي المفعم بالحيوية والنشاط، خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي حسمها العملاق الباريسي برباعية، سخرية واسعة بين لاعبي الكرة والمحللين الكرويين، وكذا الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يشيدون بالفرنسي، فيما يسخرون من مدافع البارسا.

وقد استغل مبابي سرعته الفائقة في المباراة للانطلاق وخلق مساحات لزملائه، فيما لم يكن باستطاعة جيرارد بيكيه مدافع البارسا المخضرم مجاراة الفرنسي صاحب الـ 22 عاما، ليضطر في النهاية إلى جذبه من قميصه في محاولة يائسة لإيقافه والحد من خطورته.

فقد كتب المحلل الكروي الشهير جاري لينيكر على حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة تويتر، قائلا: «ثلاثية مبابي الليلة، ربما نشهد تغييرا في الحرس».

وأشاد الإنجليزي الدولي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» بقدرات مبابي، قائلا: «لاعب كبير».

كما حرص الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا زميل مبابي في باريس سان جيرمان على الإشادة بالفرنسي عبر «تويتر»، قائلا: «مبابي يلعب كثيرا... هاتريك»، وفق (آس).

بيكيه أضحوكة على مواقع التواصل

لكن نال جيرارد بيكيه القسط الأكبر من سخرية الجمهور بعد قيامه بجذب قميص مبابي محاولا دون جدوى اللحاق به في الملعب، وإيقافه.

وغرد حساب على «تويتر»، قائلا: «عزيزي بيكيه إذا كنت تريد قميص مبابي، اطلبه منه».

وغرد حساب آخر: «مبابي يبدو كشخصية كرتونية هناك، وبيكيه يبدو وكأنه يجذب عداء».

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