ليفانتي "يُفرمل" أتلتيكو مدريد في الليغا

المصدر: أ ف ب

حرم ليفانتي ضيفه أتلتيكو مدريد، الساعي الى اللقب الحادي عشر في تاريخه والأول منذ موسم 2013-2014، من الابتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما ارغمه على التعادل 1-1 أمس الأربعاء على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عبر المقدوني إنيس برادهي (ق17)، وأدرك ماركوس يورنتي التعادل لأتلتيكو مدريد (ق37).

وهو التعادل الثاني لأتلتيكو مدريد في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد الأول أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الثانية والعشرين في الثامن من فبراير الحالي، فأهدر فرصة الابتعاد 8 نقاط في الصدارة واكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط أمام اقرب مطارديه جاره ريال مدريد حامل اللقب.

ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة ضد أتلتيك بلباو سيخوضها في العاشر من مارس المقبل.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفانتي مجددا السبت المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين، وبعدها سيخوض مباريات قوية أمام ضيفه تشلسي الانجليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومضيفه فياريال في 28 الحالي، وجاره ريال مدريد في السابع من آذار/مارس المقبل.

في المقابل، رفع ليفانتي رصيده الى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

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