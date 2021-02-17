بيكيه والإعصار.. «امسكني إن استطعت»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تجسد يأس برشلونة في التعامل مع كيليان مبابي، في الصورة التي انتشرت على نطاق واسع مساء أمس الثلاثاء، ويظهر من خلالها مدافع برشلونة جيرار بيكيه، وهو يجذب مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في محاولة لمنعه من الانطلاق بالكرة في هجمة سريعة للفريق الفرنسي.

وسخر المشجعون من محاولة بيكيه اليائسة لإبطاء مبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم مازحاً، إن مبابي قال لمنافسه «امسكني إن استطعت» على وزن الفيلم الأمريكي الذي يحمل الاسم نفسه للمخرج ستيفن سبيلبيرغ، وشبه آخر مهاجم باريس سان جيرمان بشخصية الكارتون «رود رنر»، لأنه كان سريعاً للغاية بالنسبة لبيكيه، وغرد ثالث: «إذا كنت تريد قميص مبابي، فقط اسأل».

فيما مزقت الصحافة الإسبانية، فريق برشلونة بقيادة المدرب رونالد كومان، ووصفته بأنه «لا يتمتع بشخصية»، وأكدت أنه «إحراج آخر» للعملاق الإسباني في دوري أبطال أوروبا، بعدما مزقهم مبابي، والذي وصفته الصحافة بأنه «إعصار».

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