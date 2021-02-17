نيمار مهدد بالإيقاف بسبب تغريدة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يواجه نيمار، نجم باريس سان جيرمان، إيقافاً محتملاً لمدة مباراتين في دوري أبطال أوروبا، بسبب تغريدة غاضبة خلال مباراة فريقه وبرشلونة أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدم برشلونة بهدفه الوحيد.

واستبعد نيمار من المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، ولكنه عبّر بتغريدة عن غضبه بعد احتسابه ركلة الجزاء التي تقدم من خلالها برشلونة بهدفه في الدقيقة 27، واصفها بالمزحة قبل أن يقلب النادي الفرنسي، الطاولة ويفوز 4-1.

ورغم أن نيمار سرعان ما حذف التغريدة، لكن الحذف لم يكن بالسرعة الكافية لمنعها من الانتشار بين مشجعي الكرة، وهو ما قد يكلفه الإيقاف إذا قرر الاتحاد الأوروبي للكرة، معاقبته، إذ يمنع قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الإهانات أو أي سلوك آخر ينتهك قواعد السلوك الأساسية.

وإذا تمت معاقبته فقد يتم إيقافه لما يصل إلى مباراتين، ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الإياب وربع النهائي المحتمل لباريس سان جيرمان في حالة تأهله.

ولن يكون إيقاف نيمار إذا تم هو الأول في مسيرة اللاعب، ففي عام 2019 تم إيقافه ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتم التخفيض إلى مباراتين، لانتقاده ركلة جزاء احتسبت لمانشستر يونايتد ضد فريقه.

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