نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن البرازيلي نيمار سيجدد عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حتى عام 2026.

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن ملف تجديد عقد نيمار "شبه محسوم" منذ عدة أشهر، حيث يمر بأفضل فترات مسيرته الكروية، ومع ذلك، فإن قدوم صديقه وزميله السابق في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعجل توقيع عقده الجديد.

وانضم نيمار إلى صفوف الفريق الباريسي، صيف عام 2017، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، التي بلغت 222 مليون يورو.

وحاول برشلونة استعادة نيمار، في صيف 2019، إلا أن تمسك النادي الباريسي ببقائه، حال دون إتمام الصفقة.

وينتهي عقد نيمار (29 عاما) مع باريس سان جيرمان في صيف العام 2022.

يذكر أن النجم البرازيلي تعرض لإصابة في العضلة الضامة، خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ونادي كان، يوم الأربعاء، ضمن دور الـ32 من كأس فرنسا، ستبعده عن الملاعب لنحو 4 أسابيع.

وغاب نيمار بالتالي عن موقعة الفريق الباريسي أمام مضيفه برشلونة، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز ساحق للفريق الفرنسي (4-1) على ملعب "كامب نو"، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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