الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل التصفيات المشتركة إلى يونيو

المصدر: وام

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 إلى شهر يونيو المقبل، مع إقامتها بنظام التجمع بعد أن كانت مقررة في شهر مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة شين مانجيل الأمين العام المساعد لشؤون كرة القدم في الاتحاد الآسيوي وممثلي الاتحادات الوطنية للمجموعة السابعة، وهي اتحادات الإمارات، وفيتنام، وتايلاند، وماليزيا وإندونيسيا.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم إن الاجتماع ناقش كافة التفاصيل الخاصة بمباريات المجموعة، حيث استعرض مسؤولو الاتحاد الآسيوي تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي في كل دولة وصعوبة إقامة المباريات في شهر مارس نظراً لقيود السفر.

وأضاف الظاهري أن اتحاد الإمارات تمسك بإقامة مباراتي شهر مارس أمام ماليزيا يوم 25 في الإمارات، وأمام إندونيسيا يوم 30 من الشهر ذاته في إندونيسيا، إلا أن القيود المفروضة في هاتين الدولتين حالتا دون ذلك، حيث أكد ممثل الاتحاد الماليزي أن الإجراءات الاحترازية في بلده تمنعهم من السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة، كما هو الحال في اندونيسيا التي تفرض فترة حجر صحي بشكل إجباري، مشيراً أن الاتحاد تقدم كذلك بمقترح آخر وهو استضافة منتخب إندونيسيا إلا أن الإجراءات المفروضة تمنعهم من السفر خارج البلاد.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة التصفيات وبشكل رسمي في شهر يونيو بنظام التجمع، مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة وفق معايير وشروط ومتطلبات حددها الاتحاد الآسيوي، منها الاشتراطات الصحية والتنظيمية ، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيتقدم بطلب الاستضافة لأحقية منتخبنا الوطني الذي كان من المفترض أن يخوض 4 مباريات حاسمه منها 3 على أرضه مع توفير كل المتطلبات الخاصة بالاتحاد القاري من ملاعب مباريات وتدريبات وفنادق ومواصلات، إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة .

وآخر موعد لتلقي طلبات الاستضافة هو 5 مارس المقبل والإعلان النهائي هو 15 من الشهر ذاته. الجدير بالذكر أن المواعيد المقترحة لإقامة المباريات بنظام التجمع هي 3 يونيو 2021 لتايلاند مع إندونيسيا، والإمارات مع ماليزيا، و7 يونيو 2021 للإمارات مع تايلاند، وفيتنام مع اندونيسيا، و11 يونيو 2021 للإمارات مع اندونيسيا، وماليزيا مع فيتنام، و15 يونيو 2021 للإمارات مع فيتنام، وتايلاند مع ماليزيا. ويحق للاتحاد المستضيف إقامة المباريات على مدار يومين بدلا من يوم واحد لكل جولة.

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