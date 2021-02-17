تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد لايبزيغ

المصدر: وكالات

حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام منافسه لايبزيغ الألماني، والتي عادت نتيجتها لمصلحة رفقاء صلاح بهدفين دون مقابل، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2020-2021.

وعادت جائزة أفضل لاعب الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للنجم المصري محمد صلاح، عقب تفوقه على جميع اللاعبين الآخرين بعد المستوى الرائع الذى قدمه خلال اللقاء، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 53 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في جميع المسابقات مع الريدز هذا الموسم.

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