الاتحاد الآسيوي يقترح استكمال التصفيات المزدوجة بطريقة التجمع

المصدر: أ ف ب

اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بنظام التجمع في يونيو المقبل، بحسب ما كشفه أمين عام الاتحاد السوري لكرة القدم إبراهيم أيا زيد.

وقال أيا زيد لوكالة فرانس برس "تم أمس الثلاثاء الاجتماع أون لاين بحضور لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي ونائب أمين عام الاتحاد الآسيوي وحضور مندوبي الدول الخمس لفرق المجموعة الأولى، وكانت الفكرة إقامة المباريات المتبقية لمجموعتنا وباقي المجموعات أيضا على طريقة التجمع بإحدى الدول، وهو مقترح معظم الدول نتيجة الوضع الصحي لفيروس كورونا وإغلاق بعض الدول لحدودها".

وأضاف "الاتحاد الآسيوي أقترح اقامة مباريات مجموعتنا في يونيو القادم خلال أيام 3 و7 و11 و15 وننتظر حتى 18 الحالي قرار الاتحاد الآسيوي بشأن تحديد الدولة المستضيفة".

وأشار أبا زيد انه في حال تعذر استضافة إحدى دول مجموعتنا للمباريات المتبقية فسيتم إقامة المباريات في دولة محايدة.

وتتصدر سوريا المجموعة الآسيوية الأولى بعد انتهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.

وتبقى لسوريا ثلاث مباريات كانت مقررة خارج أرضها مع المالديف وغوام والصين.

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