الرمادي: المواجهات المباشرة وحدها لا تحسم البقاء

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي أهمية جميع المباريات في الدوري في مشوار الكفاح من أجل البقاء، مشيراً إلى أن البقاء لا تحسمه فقط المواجهات المباشرة بين المنافسين على البقاء، رغم أهمية هذه المواجهات، جاء ذلك في تعليقه على مواجهة فريقه لضيفه النصر مساء الخميس باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، واصفاً المباراة بالمهمة لفريقه بعد الخسارة الماضية من حتا، وقال إن النصر فريق كبير وصاحب إمكانيات تؤهله للمنافسة على البطولة ولا مجال لفريقه غير بذل أقصى مجهود لحصد مزيد من النقاط، وأوضح الرمادي أن الأمور مستقرة في فريقه ولا توجد غيابات تذكر في مباراة النصر.

وتحدث الرمادي عن موقف فريقه الحالي برصيد 9 نقاط وتأثير خسارة النقاط في المواجهات المباشرة كما حدث في المباراة السابقة، فقال إن المواجهات المباشرة مع الفرق المنافسة على البقاء مؤثرة بالتأكيد ولكن لا يمكن تجاهل بقية المباريات لأن الهدف في النهاية حصد أكبر عدد من النقاط، مشيراً إلى أن عجمان لن يتأثر بخسارة مباراة حتا، وأمله كبير في تجاوز هذه المرحلة بالتكاتف القوي بين جميع اللاعبين داخل وخارج الملعب.

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