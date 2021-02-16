100 ألف إسترليني أسبوعياً من بايرن لجمال بعد الـ18

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

من المقرر أن يمدد جمال موسيالا، وجوده في بايرن ميونيخ من خلال توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، سيوقع جمال صفقة تحفيزية جديدة مع العمالقة الألمان حتى عام 2026، بعد أن يبلغ من العمر 18 عاماً في 26 فبراير الجاري.

والخبر ضربة لليفربول ومانشستر يونايتد، اللذين كانا يسعيان للتعاقد معه عندما يبلغ 18 سنة، ويسعى بايرن جاهداً للاحتفاظ بالمراهق الموهوب الذي تألق منذ ترك أكاديمية تشيلسي في عام 2019.

وعلى الرغم من كون عمر جمال 17 عاماً فقط الآن، إلا أن له تأثيراً بالفعل في فريق بايرن الأول، حيث شارك في 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف، وعقده الحالي في بايرن ميونيخ ينتهي الصيف المقبل.

والجدير بالذكر، أن جمال ولد في ألمانيا، وقضى معظم طفولته في إنجلترا عندما انتقلت عائلته إلى هناك عندما كان في السابعة من عمره، ومنذ ذلك الحين، لعب مع منتخب إنجلترا تحت سن 15 و16.

وخاض جمال مباراتين مع منتخب ألمانيا تحت 16 عاماً في أكتوبر 2018، ثم خاض ثماني مباريات دولية مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاماً، قبل أن يتم تصعيده إلى منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

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