روز ينتقل من مونشنغلادباخ لقيادة دورتموند الصيف المقبل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

من المقرر أن يتولى المدرب ماركو روز (44 عاماً)، زمام الأمور في بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، بعدما كشف بوروسيا مونشنغلادباخ، عن مغادرته منصبه في نهاية الموسم الجاري.

ويواجه المدرب تحدياً جديداً في نهاية الموسم الجاري، بالانتقال للتدريب في دوري أبطال أوروبا، وتولى روز، تدريب مونشنغلادباخ عام 2019، ولكن قدم موسماً مثيراً للإعجاب، بما في ذلك الوصول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يقود تدريب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني موسم 2021-2022، مع تنحي المدرب المؤقت إدين تيرزيتش، وقال المدير الرياضي لمونشنغلادباخ ماكس إيبرل، في تصريح للموقع الرسمي لناديه: «أجرينا العديد من المناقشات مع بعضنا بعضاً في الأسابيع القليلة الماضية بشأن مستقبل ماركو، ولسوء الحظ، قرر الآن أنه يرغب في الاستفادة من بند في عقده، والذي يستمر حتى يونيو 2022، والذي يسمح له بالتحول إلى بوروسيا دورتموند في الصيف».

وقاد روز، مونشنغلادباخ في 72 مباراة، وحقق 36 انتصاراً، وتعادل في 18 مباراة، ويحتل رجال روز المركز السابع في جدول الدوري الألماني، بفارق 15 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر، ولكنهم يتأخرون بثلاث نقاط فقط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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